Киев, 19 августа. Авторы национального проекта Украины не могли себе позволить создать гражданскую нацию, поскольку растворились бы в русской культуре. Об этом высказался политолог Олег Бондаренко.

Директор Фонда перспективной политики объяснил, чего добилась Украина за 30 лет независимости. Киев запланировал три дня праздничных гуляний в связи с этой датой. Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что тогда власти намеренно вводили людей в заблуждение, чтобы провести референдум о независимости страны. Политолог Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» поделился своим мнением в преддверии празднования.

Аналитик полагает, что гражданская нация на Украине означала бы русскую, но с украинским меньшинством. Тогда в Киеве начали стремиться к максимальной изоляции от России.

«Они решили строить свою местечковую культуру, которая заняла бы свое место в большой семье малых народов Восточной Европы», — пояснил Бондаренко.

Директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов считает иначе. По его мнению, за последние 30 лет власти успешно провели украинизацию и включили русскоязычное большинство в политический проект. Семенов уверен, что сейчас страна находится на финишной прямой создания украинской нации.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее назвал репетицию парада ко Дню независимости Украины игрой в «незалежность». Страна так и не смогла построить самодостаточный ОПК за 30 лет, подчеркнул аналитик.