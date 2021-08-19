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Политолог Бондаренко объяснил, чего добилась Украина за 30 лет независимости

  /   Обновлено: 19 августа 2021 10:46
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Политика
Политолог Бондаренко объяснил, чего добилась Украина за 30 лет независимости
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 августа. Авторы национального проекта Украины не могли себе позволить создать гражданскую нацию, поскольку растворились бы в русской культуре. Об этом высказался политолог Олег Бондаренко.

Директор Фонда перспективной политики объяснил, чего добилась Украина за 30 лет независимости. Киев запланировал три дня праздничных гуляний в связи с этой датой. Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что тогда власти намеренно вводили людей в заблуждение, чтобы провести референдум о независимости страны. Политолог Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» поделился своим мнением в преддверии празднования.

Аналитик полагает, что гражданская нация на Украине означала бы русскую, но с украинским меньшинством. Тогда в Киеве начали стремиться к максимальной изоляции от России.

«Они решили строить свою местечковую культуру, которая заняла бы свое место в большой семье малых народов Восточной Европы», — пояснил Бондаренко.

Директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов считает иначе. По его мнению, за последние 30 лет власти успешно провели украинизацию и включили русскоязычное большинство в политический проект. Семенов уверен, что сейчас страна находится на финишной прямой создания украинской нации.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее назвал репетицию парада ко Дню независимости Украины игрой в «незалежность». Страна так и не смогла построить самодостаточный ОПК за 30 лет, подчеркнул аналитик.

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