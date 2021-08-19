Минск обвинил Польшу в насильном выдворении нелегальных беженцев в Белоруссию

Минск, 19 августа. Польша предпринимает попытки вытеснить нелегальных беженцев на территорию Белоруссии, заявил представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Антон Бычковский.

Варшава пытается насильно выдворить группу беженцев, большая часть которых является уроженцами Афганистана. По словам Бычковского, мигранты заявили представителям польской стороны о намерении попросить о предоставлении убежища. Они отказались пересекать границу с Белоруссией.

Для оправдания незаконных действий и подготовки репортажей Польша пригласила представителей прессы. Журналистам сообщали, что беженцы находятся на границе на протяжении нескольких дней, отметил Бычковский.

Ранее стало известно о намерении властей Литвы выплачивать мигрантам денежное вознаграждение за согласие вернуться на родину. Так руководство прибалтийского государства пытается бороться с наплывом беженцев.