Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 11:20
11:17
Армия
Пентагон заявил о планах закупить авиационную технику для украинских ВВС
11:16
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с днем рождения и не забыла про его дочерей
11:12
Политика
Депутаты «Единой России» предложили запретить въезд русофобам в страну
11:12
Спорт
Роберт Левандовски хочет уйти из «Баварии» до 35 лет
11:10
Армия
В Китае рассказали о грозном сигнале, который Россия послала Западу
11:10
Общество
Доктор Мясников объяснил, почему лишний вес полезен для пожилых людей
11:08
Общество
Виталий Гиберт рассказал ФАН о перестроении Вселенной и трансформации мышления
11:08
Экономика
Новый внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот
11:07
Происшествия
Расчлененное тело пропавшей тюменской школьницы нашли возле ее дома
11:07
Политика
На Украине констатировали окончательную потерю суверенитета
Все новости

Минск обвинил Польшу в насильном выдворении нелегальных беженцев в Белоруссию
Политика
Минск обвинил Польшу в насильном выдворении нелегальных беженцев в Белоруссию
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Петрашевич

Минск, 19 августа. Польша предпринимает попытки вытеснить нелегальных беженцев на территорию Белоруссии, заявил представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Антон Бычковский.

Варшава пытается насильно выдворить группу беженцев, большая часть которых является уроженцами Афганистана. По словам Бычковского, мигранты заявили представителям польской стороны о намерении попросить о предоставлении убежища. Они отказались пересекать границу с Белоруссией.

Для оправдания незаконных действий и подготовки репортажей Польша пригласила представителей прессы. Журналистам сообщали, что беженцы находятся на границе на протяжении нескольких дней, отметил Бычковский.

Ранее стало известно о намерении властей Литвы выплачивать мигрантам денежное вознаграждение за согласие вернуться на родину. Так руководство прибалтийского государства пытается бороться с наплывом беженцев.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Минск обвинил Польшу в насильном выдворении нелегальных беженцев в Белоруссию
мигранты белоруссия польша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru