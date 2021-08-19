IT-сектор в России может заняться развитием инфраструктуры связи

Москва, 19 августа. Фонд универсальных услуг связи (УУС) могут пополнять и цифровые компании. Как полагают в «Ростелекоме», это ускорит развитие проекта по обеспечению доступа к Сети поселений.

Михаил Осеевский, являющийся президентом отечественного провайдера «Ростелеком», выступил с предложением о расширении перечня финансирующих фонд УУС организаций. Как считает глава компании, внедрение в этот список предприятий из IT-сектора позволит существенно повысить эффективность программы расширения доступа в интернет в небольших и труднодоступных населенных пунктах.

По мнению руководителя «Ростелекома», важно нарастить вложения в проект по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется провайдером по условиям государственного контракта. Основной денежный вклад в развитие инициативы осуществляют российские операторы. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что для полного выполнения прописанных в проекте задач потребуется порядка десяти лет. Сейчас действует вторая фаза УЦН, она была запущена в начале этого года и затрагивает села и деревни, где проживает от 100 до 250 человек. Вместе с этим, в рамках проекта запущено расширение инфраструктуры мобильной связи в малых поселениях, где живет от 100 до 500 человек. Первая фаза УЦН стартовала еще в 2014 году, а высокоскоростной интернет по результатам окончания первого этапа был предоставлен на территории 14 тыс. населенных пунктов.

Несколько отечественных операторов недавно проводили учения, чтобы выяснить, насколько Рунет работоспособен в случае его отключения от Всемирной паутины.