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Денисова пещера на Алтае названа седьмым чудом русского света
Общество
Денисова пещера на Алтае названа седьмым чудом русского света
wikipedia.org  /  Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 4.0

Барнаул, 19 августа. Российский туристический портал Russia Travel включил Денисову пещеру в топ-7 наиболее впечатляющих в стране. В качестве самых живописных на портале указаны скальные образования на южном взморье и Урале, а также в Башкирии и Хакассии. Денисова пещера помещена составителями списка на второе место, сразу после великолепного пещерного города в Крыму.

Как сообщает Алтайская правда, мировую известность Денисова пещера получила не из-за природных красот, а благодаря уникальным находкам археологов. Обнаруженный там и ранее неизвестный подвид древнего человека теперь называют денисовским. Самое древнее из обнаруженных на Земле украшений — тоже родом отсюда. Как считают ученые, по археологической значимости Денисова пещера сопоставима с египетскими пирамидами. Пещера признана особо ценным объектом культурного наследия народов России и в этом ряду она — единственная среди археологических объектов страны. Посещение этой колыбели человечества — обязательный пункт туристического путешествия по Алтаю.

По мнению экспертов журнала Science, открытие ранее неизвестного науке вида человека Homoaltaiensis (человека алтайского, или денисовского человека) — вторая по значимости мировая научная сенсация после обнаружения бозона Хиггса. Это открытие было сделано работниками экспедиции, которой руководил академик А. П. Деревянко, основатель международного научно-исследовательского стационара «Денисова пещера». 

Ранее ФАН рассказывал о находке древней иранской чаши археологами на Ямале.

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