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«Талибан» опубликовал документ по случаю Дня независимости Афганистана

  /   Обновлено: 19 августа 2021 10:20
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Политика
«Талибан» опубликовал документ по случаю Дня независимости Афганистана
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 19 августа. Радикальное движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) издало декларацию после установления контроля над Афганистаном.

Соответствующую информацию опубликовал в социальной сети Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

«Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации», — написал он.

Ранее стало известно, что противники «Талибана» попросили западные страны оказать им поддержку для борьбы с радикалами. Речь идет, в частности, о предоставлении оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан декларация талибан
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