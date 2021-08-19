«Талибан» опубликовал документ по случаю Дня независимости Афганистана

Кабул, 19 августа. Радикальное движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) издало декларацию после установления контроля над Афганистаном.

Соответствующую информацию опубликовал в социальной сети Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

«Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации», — написал он.

Ранее стало известно, что противники «Талибана» попросили западные страны оказать им поддержку для борьбы с радикалами. Речь идет, в частности, о предоставлении оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.