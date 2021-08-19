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Немецкие ученые создали аналог глаза из стволовых клеток
Общество
Немецкие ученые создали аналог глаза из стволовых клеток
pixabay.com  /  TobiasD

Берлин, 19 августа. Немецкие ученые вырастили примитивный аналог глаза и мозга с помощью стволовых клеток. Исследование опубликовано в издании Cell Stem Cell.

Молекулярные биологи заметили, что миниатюрные подобия мозга способны реагировать на свет. В них содержатся типы клеток, которые присутствуют в органах зрения.

В течение нескольких лет специалисты использовали стволовые клетки, чтобы вырастить миниатюрные подобия мозга, для получения возможности изучать процессы создания и работы нервной ткани. В результате экспертами установлено, что таким образом можно вырастить аналоги сетчатки глаза.

В настоящее время ученые могут исследовать формирование глаза, а также эволюцию органов зрения. В будущем они планируют получать клетки сетчатки, которые подойдут для транспортировки в глаза пациентов.

Как ранее сообщалось, названы способы сохранить хорошее зрение при частом использовании гаджетов. Они позволят избежать компьютерного зрительного синдрома.

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германия глаз стволовые клетки
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