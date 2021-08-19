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Число госпитализированных человек после взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до 19

  /   Обновлено: 19 августа 2021 10:22
Происшествия
Число госпитализированных человек после взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до 19
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Воронеж, 19 августа. Число госпитализированных пассажиров воронежской маршрутки, в которой несколькими днями ранее прогремел взрыв, к утру 19 августа увеличилось на одного человека.

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что накануне один из воронежцев, находившийся на амбулаторном лечении в поликлинике, был доставлен в отделение сурдологии первой областной больницы. В настоящий момент в ВОКБ №1 лечатся 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, пациент находится в реанимации. Восемь пострадавших в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном.

Пятеро человек, которые оказались от госпитализации, находятся под постоянным контролем врачей городских поликлиник.

Ранее пиротехник Дмитрий Симкин не исключил, что воронежский «ПАЗ» могли подорвать комбинированным взрывным устройством.

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взрыв воронеж автобус
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