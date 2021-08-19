Виталий Гиберт рассказал ФАН о перестроении Вселенной и трансформации мышления

ФАН удалось пообщаться с Виталием Гибертом, позитивным философом, автором бестселлера «Моделирование будущего». Виталий также известен широкой публике как победитель одного из популярных телешоу. Но сегодня из области экстрасенсорики он ушел и мыслит совершенно иначе.

Авторский стиль сохранен.

— В нашей жизни сейчас все больше места для злобы и агрессии. Многие говорят, что в столичных городах это замечают меньше, хотя, ситуации всякие бывают. Чем город меньше и «беднее», тем и злобы больше, наверное. Что делать с этим? Как не поддаваться такому и самому не становиться одним из той злой толпы?

— Думаю, тут дело не в размере города, а в том, что на душе у тебя сейчас… Наш мир — зеркало, он отражает то, что у нас внутри… Поэтому очень важно плавно, нежно и методично приучать себя к добру… Глобальные изменения в мире начинаются с нас... Мы можем ежедневно молиться за мир, быть благодарными и иметь доброжелательную речь, в наших силах изменить этот мир... Но начать нужно именно с себя, ведь, когда одна часть системы меняется, всей Вселенной приходится перестроиться… Так что уже сейчас важно осознавать свои мысли, эмоции, поступки, плавно их направлять на благо всех существ, пока в какой-то момент не удивишься тому, что живешь в добром прекрасном мире, созданном тобой.

— Раньше в нашей стране мыслили более позитивно, нежели сейчас?

— Не знаю. Думаю, бывали разные периоды и у нашей страны, и в мире в целом… Я вижу, как много хорошего произошло в нашей стране за последнее время, вижу много людей, ищущих и желающих счастья не только для себя, но и для мира в целом… Это хороший показатель, что мир и наша страна движутся в верном направлении… Да, есть трудности, и их немало… Есть много того, что еще предстоит сделать… Но уже сейчас можно быть Благодарным Богу за то, что есть…И из этой благодарности обрести радость и уверенность в завтрашнем дне. Это в наших силах.

Из личного архива Виталия Гиберта /

— Как сделать так, чтобы будущее было лучшим? Как вдохновлять себя на хорошую жизнь? Ведь недостаточно перестать замечать плохое. Надеть розовые очки?

— Важно начать замечать, как много хорошего уже есть в мире, важно быть благодарным ежедневно Богу за то, что уже есть хорошего... Важно молиться за всех, кто сейчас страдает и в тяжелом состоянии, важно прощать и наполнять свое сердце миром... И от этого зависит, насколько ты будешь счастлив и насколько прекрасным будет твое будущее… Это простые, всем знакомые истины… Но тут есть одно, что мы все часто упускаем… Это нужно Делать… И не от раза к разу, а каждый божий день... И тогда все обязательно получится.

— Как строить будущее самому и не позволять никому вмешиваться в это?

Тут важно взять ответственность за все, что с тобой происходит… Решить и осознать, что вся твоя жизнь — результат твоих мыслей и действий в прошлом…

Сажаешь рис — всходит рис, сажаешь гречку — вырастет гречка... Закон причины и следствия Совершенен…

Пора это осознать и взять, наконец, эту Ответственность управлять своей жизнью через трансформацию своего мышления и поведения, делая их более добродетельными и добросердечными… Все просто… Осознай и Делай.

— Неужели действительно можно поменять все в своей жизни? Не проще ли плыть по течению, ведь многие говорят, что судьба предопределена?

— Если и правда предопределена... То сядь дома, закройся дома и ничего не делай... Она тебя сама найдет… Да, жить осознанно непросто, автоматические реакции, обиды, страхи, программы, навязанные кем-то когда-то, берут часто верх…

Но если ты хочешь по-настоящему быть счастливым — тебе придется взять меч осознанности в руки и оттачивать свое мастерство «быть добрым Человеком» ежедневно, несмотря ни на что…

Да, в пути будет много трудностей, преград, взлетов и падений...

Но я верю, что если твое намерение будет чистым и искренним...

Если ты будешь стараться ежедневно с любовью и благодарностью действовать на благо всех Существ — у Тебя Обязательно Все Получится во славу божию и для твоей счастливой жизни…

Чего тебе искренне и желаю, путник.