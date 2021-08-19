Проезд в ростовских маршрутках может подорожать из-за популярности безналичной оплаты

Ростов-на-Дону, 19 августа. Популярность безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте может стать причиной повышения цены на услуги перевозки. Об этом сообщил глава городского транспортного департамента Ростова Христофор Ермашов.

По его словам, безнал давно стал основным инструментом оплаты, несмотря на большое количество транспортных карт. Однако за каждый перевод оператор платит банку проценты, что влечет огромные расходы. Также эти траты превышают расходы по транспортным картам, которыми пользуется всего 196 тысяч ростовчан.

По мнению Ермашова, проблему нужно решать посредством дифференциации тарифа по способу оплаты. То есть тот, кто оплачивает транспортными картами, будет платить меньше, а тот, кто пользуется банковскими картами, — больше.

Ранее ФАН сообщал, что с предприятий общественного питания на Дону могут снять часть ковидных ограничений. Это произошло после встречи донских ресторатов в региональной властью.