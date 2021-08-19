Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 12:46
12:46
Общество
Более 70% россиян недовольны качеством колбасы
12:44
Общество
Заболевшая коронавирусом жена Владимира Стеклова рассказала ФАН о своем здоровье
12:40
Общество
«Нет сахара и демонизации»: политолог Безпалько назвал главные достоинства фильма «Солнцепек»
12:39
Экономика
Самый крупный в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве
12:37
Политика
Российский дипломат Моргулов обсудил события в Афганистане с послом США в Москве
12:37
Общество
«Главное — не навязывать»: в «Патриоте» обсудили, как заинтересовать молодежь историей
12:37
Экономика
Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
12:34
Общество
Руководство ростовской фирмы похитило у банка 800 млн рублей
12:34
Политика
Эксперт рассказал, почему не стоит пренебрежительно относиться к «Крымской платформе»
12:33
Происшествия
Правоохранители более недели ищут упавшего с Литейного моста мужчину
Все новости

Проезд в ростовских маршрутках может подорожать из-за популярности безналичной оплаты
Общество
Проезд в ростовских маршрутках может подорожать из-за популярности безналичной оплаты
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Ростов-на-Дону, 19 августа. Популярность безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте может стать причиной повышения цены на услуги перевозки. Об этом сообщил глава городского транспортного департамента Ростова Христофор Ермашов.

По его словам, безнал давно стал основным инструментом оплаты, несмотря на большое количество транспортных карт. Однако за каждый перевод оператор платит банку проценты, что влечет огромные расходы. Также эти траты превышают расходы по транспортным картам, которыми пользуется всего 196 тысяч ростовчан.

По мнению Ермашова, проблему нужно решать посредством дифференциации тарифа по способу оплаты. То есть тот, кто оплачивает транспортными картами, будет платить меньше, а тот, кто пользуется банковскими картами, — больше. 

Ранее ФАН сообщал, что с предприятий общественного питания на Дону могут снять часть ковидных ограничений. Это произошло после встречи донских ресторатов в региональной властью.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Проезд в ростовских маршрутках может подорожать из-за популярности безналичной оплаты
ростов на дону проездные карты оплата в транспорте
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru