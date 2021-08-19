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Изменение состояния ногтей может быть признаком перенесенного COVID-19

  /   Обновлено: 19 августа 2021 10:09
Общество
Изменение состояния ногтей может быть признаком перенесенного COVID-19
pixabay.com  /  27707

Лондон, 19 августа. Коронавирусная инфекция может вызывать различные изменения в организме. В некоторых случаях изменяется и внешний вид ногтевых пластинок.

Британский медицинский специалист Тим Спектор назвал новый признак, указывающий на перенесенный COVID-19. По его словам, заражение коронавирусной инфекцией вызывает изменения во внешнем виде ногтей. В частности, пациенты могут заметить появление отчетливых горизонтальных линий, передает издание The Mirror.

Эксперты уточняют, что в некоторых случаях коронавирус также вызывает образование красных пятен под ногтями и углубления у их оснований. При появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу.

Эффективным средством профилактики заражения коронавирусом является вакцинация. По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрированные на сегодняшний день препараты обеспечивают человека защитой от тяжелого течения заболевания.

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