«Сами себя предали»: киевские аналитики о провалах Украины за 30 лет независимости

Перед 30-й годовщиной независимости Украины местные аналитики подводят промежуточные итоги развития страны, а также дают прогноз на ближайшие годы. Общий вывод экспертов — со времен СССР страна разбазарила массу ресурсов и шансов, деградировала по многим параметрам, а впереди ее не ждет ничего хорошего, передает корреспондент ФАН из Киева.

До празднования 30-летия независимости Украины остались считанные дни — этот юбилей страна отметит 24 августа. За эти годы она сменила шесть президентов, развалила почти всю высокотехнологичную промышленность, распилила и распродала флот, а также крепко завязла в гражданской войне. За три десятка лет Украина показала самый низкий результат развития из всех стран бывшего СССР, а тяжестью своих нынешних проблем затмила даже беды государств Средней Азии.

Как указывают политологи, по многим показателям Украина находится почти на уровне failed state — «несостоявшегося государства». Так, по данным Всемирного банка, в 1990-м ВВП Украины на душу населения составлял 3 965 долларов США, а в 2020-м он составил 3 115 долларов. При этом страна находится в перманентной зависимости от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) и других западных кредиторов. Недавно государственный долг Украины уже пересек отметку в 90 млрд долларов (в 2013-м он составлял около 20 млрд долларов).

Одной из главных причин нынешнего печального положения эксперты называют обыкновенную жадность, свойственную местным чиновникам и бизнесменам. Ведь главным стремлением украинских элит при выходе из Союза было присвоение имущества, полученного в наследство от УССР. Чтобы закрепить выгодное для себя положение, украинские элиты постарались максимально дистанцироваться от России. И уже второй президент Украины, Леонид Кучма, сформулировал концепцию под лозунгом «Украина — не Россия».

После 2014-го эта концепция превратилась в «Украина — это АнтиРоссия», а влияние Запада на все процессы, происходящие в стране, стало тотальным. Именно в Вашингтоне и Брюсселе решают, кто будет руководить Нацбанком Украины, Верховным судом и крупнейшими госкорпорациями, каким там будет курс доллара и какое оружие следует покупать для местных вооруженных сил. Более того, с 2014-го Киев перестал стесняться своего марионеточного положения, выполняя большинство приказов «вашингтонского обкома». При этом страна ради, в общем-то, небольших денег раз за разом продает за бесценок то, что собиралось десятками лет.

Нынешняя Украина выглядит как страна, которую продали, купили, а потом еще раз продали, но уже по дешевке. Ее население стремительно сокращается, перспектив в налаживании экономики и подъеме уровня жизни не видно. Кроме того, против Украины работает и время: советская инфраструктура, все 30 лет верой и правдой служившая новым хозяевам, сильно устарела и начала давать системные сбои. В отдельных сферах уровень износа основных фондов в стране достиг 90%.

Еще один результат 30-летия независимости — внутри самой страны нет гражданского согласия, а есть раскол по многим социокультурным линиям — этнической, языковой и даже по религиозной. Так что, по мнению аналитиков, при сохранении нынешнего курса Украина вскоре придет к состоянию, в котором она находилась до вхождения в состав РФ: дикое поле, заселенное кочующими бандами разбойников.

Федеральное агентство новостей /

Как заявил на брифинге в Киеве политический аналитик Александр Кочетков, самое большое достижение Украины за годы независимости — в том, что она вообще до сих пор сохранилась.

«Мы боролись за независимость как постсоветская страна с полностью социалистическим укладом экономики. А сейчас у нас хоть и дикий, но капитализм — то есть в стране полностью изменилась экономическая модель. Все институты представительной демократии и новые правоохранительные органы также внешне соответствуют представлениям о капитализме, — сообщил эксперт. — Мы имели фантастические стартовые условия — так, украинский ВВП в 1991-м был вдвое больше, чем у Израиля, и втрое больше, чем у Сингапура. А сейчас мы безнадежно отстаем от этих стран. Проблема в том, что мы не использовали те шансы и преимущества, которые у нас были. И поэтому сейчас уныло плетемся в хвосте мирового развития. У нас нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти — соответственно, уровень жизни и все, что с ним связано, у нас крайне неудовлетворительное».

Политолог также перечислил крупнейшие провалы Украины за последние десятилетия.

«Увы, мы за все эти годы так и не построили достойной системы власти. К сожалению, как и в советское время, во власть попадают не слишком порядочные люди, которые устраивают систему и согласны с ее правилами. Всех остальных — честных и принципиальных — наша власть отторгает. Именно с этой проблемой связаны все остальные, — заявил аналитик журналистам. — Еще один провал состоит в том, что все попытки ограничить коррупцию хоть какими-то рамками приличий оказались тщетными. Желание чиновников и связанных с ними бизнесменов воровать перевесило. Именно поэтому коррупция в стране стала более масштабной, циничной и менее скрытой, что в итоге представляет непосредственную угрозу существованию Украины как государства».

При этом он подчеркнул — из-за всего перечисленного Украина до сих пор не смогла добиться достойного места в современном мироустройстве.

«Сегодня никто не знает, куда движется наша страна, — похоже, «туда, куда ветер понесет». Если мы вскоре не осознаем необходимости смены модели власти на более эффективную, нас ждут два варианта развития событий, и оба отрицательные. Это или постепенное обнищание (и сопутствующие ему центробежные процессы в обществе), или полное обрушение государственности», — заключил Кочетков.

Федеральное агентство новостей /

Киевский политический аналитик Тарас Чорновил констатировал — украинское государство так и не получило развития на стратегических направлениях, поэтому до сих пор топчется на месте.

«Успехи и достижения Украины за годы независимости можно увидеть в сравнении. 30 лет назад мы стартовали с гораздо худших позиций, чем тогдашние Россия и Белоруссия. Мы выбрали худший парламент, чем Белоруссия, и у нас не нашлось реформаторов, которые дали старт реформам в РФ. Но, несмотря на это, Украина сегодня еще держится на определенном уровне. Мы не воспользовались целым рядом возможностей и шансов, которые возникали на протяжении нашей новейшей истории. Например, в 90-е годы Deutsche Bank в своем исследовании отмечал, что тогдашняя УССР имела шестой в мире экономический потенциал. Полностью потерять то, что было, можно было разве что одним способом — дать возможность идеологу ЦК Компартии Украины строить капитализм», — сообщил журналистам Чорновил.

Политолог напомнил — долгое время на Западе на Украину не смотрели как на потенциального члена ЕС и НАТО, хотя, если мы бы пошли другим путем, мы могли бы им стать еще в 90-х.

«Тогда расширение ключевых структур часто было автоматическим — страны, которые были готовы что-то делать, брали в их состав без лишних раздумий. Именно так в свое время в ЕС и НАТО оказались страны Прибалтики, Болгария, Румыния и другие. Но Украина тогда психологически не была к этому готова, хотя и имела лучшие стартовые условия. В период президентства [Виктора] Ющенко этот шанс у Украины вновь появился, но так и не сбылся, — считает эксперт. — В 2014-м [после госпереворота] «окно возможностей» вроде бы открылось вновь. Страна как будто пошла в направлении Европы, подписала соглашение об ассоциации и получила безвиз с ЕС. Но сейчас Украина вновь находится на грани того, чтобы потерять и это».

Он напомнил — имея хорошие условия для старта, Украина не смогла твердо пойти ни по одному из стратегических направлений развития. Поэтому она до сих пор остается на прежнем уровне, вместо того чтобы двигаться вверх.

«Основная потеря в том, что все наши государственные институты не наполнились внятным содержанием. «Красные директора», мафиозные группы по-прежнему имеют огромное влияние на власть — и в этом наш самый большой провал», — констатировал эксперт.

Какого-то позитива в ближайшем будущем Украине нечего ждать — во многом потому что страна перестала быть полноценным партнером для западного мира, указал он.

«Среди наших чиновников очень популярен тезис — мол, «все нас предали». Но на самом деле мы сами себя предали. Украинцы — своим выбором людей во власть, а власть своими действиями показала, что мы не равноправные партнеры. Так что цацкаться с нами больше никто не будет. Самое опасное, что сейчас происходит с Украиной, — мы теряем партнеров одного за другим. По сути мы возвращаемся к уровню 2012-го и фактически попали во «временную петлю». Чтобы вернуться к нормальному уровню развития, Украине понадобится как минимум 10-12 лет», — полагает аналитик.

Согласно свежему опросу центра «Социальный мониторинг», с учетом ситуации, которая сложилась на Украине после 30 лет независимости, только 69,4% респондентов ответили, что на референдуме поддержали бы независимость страны. 12,7% — не поддержали бы, а 10,7% украинцев затруднились ответить. 7,2% заявили, что и вовсе не стали бы участвовать в референдуме. Напомним, в 1991-м на референдуме о провозглашении независимости Украины «за» высказались 90,32% украинцев.