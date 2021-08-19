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Стоимость нефти Brent опустилась ниже 67 долларов впервые с мая

  /   Обновлено: 19 августа 2021 10:16
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже 67 долларов впервые с мая
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Москва, 19 августа. Нефть марки Brent опустилась ниже 67 долларов на бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE в Лондоне.

Цена на нефть североморской марки Brent составила 66,74 доллара за баррель. Последний раз нефтяные котировки опускались до такого уровня 24 мая 2021 года.

Давление на нефтяной рынок оказывает ситуация с коронавирусом в мире. В частности, из-за распространения штамма «Дельта».

До этого волнения на мировом рынке нефти вызвал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на сырье. Тогда стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре достигла 71,39 доллара за один баррель.

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