Количество апартаментов в России сократилось за год почти наполовину

Москва, 19 августа. Сокращение предложения апартаментов наблюдается на российском рынке недвижимости. За год объем лотов уменьшился на 46%.

Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков компании «Метриум», в настоящее время в продаже насчитывается всего четыре тысячи апартаментов. Годом ранее эта цифра составляла 7,4 тысячи.

По словам аналитиков, число проектов в этом сегменте недвижимости осталось практически прежним, несмотря на снижение предложения. В первом квартале 2021 года застройщики продали 68 проектов, а во втором их количество выросло до 70-ти.

Специалисты объясняют снижение предложения высоким спросом. При этом, как заметили эксперты, многие покупатели на фоне роста цен переключились на более дешевые варианты.

В то же время продажи апартаментов в Москве демонстрируют рост. Это связано, в частности, с заявлением вице-премьера Марата Хуснуллина, который рассказал о разработке законопроекта о правовом статусе апартаментов.