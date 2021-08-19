«Отбить мяч скорпионом?»: Михаил Кержаков считает, что сможет попасть в сборную России

Санкт-Петербург, 19 августа. Вратарь петербургского клуба «Зенит» Михаил Кержаков оценил свои шансы на попадание в сборную России, возглавляемую Валерием Карпиным.

По словам голкипера сине-бело-голубых, он много думал касательно этой темы. Кержаков отметил, что для попадания в национальную команду необходимо демонстрировать перманентно хорошую игру.

«Как еще попадать в сборную? Мне что, выйти и отбить мяч скорпионом? Только за счет качественной игры ты можешь получить вызов в национальную команду», — цитирует его «Матч ТВ».

Ранее телекомментатор Алексей Стрепетов рассказал, почему вице-капитан и нападающий «Зенита» Артем Дзюба не был включен в состав сборной Валерия Карпина.