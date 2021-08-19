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Лента
19 августа 11:18
11:17
Армия
Пентагон заявил о планах закупить авиационную технику для украинских ВВС
11:16
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с днем рождения и не забыла про его дочерей
11:12
Политика
Депутаты «Единой России» предложили запретить въезд русофобам в страну
11:12
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«Этот день в истории». Что произошло 19 августа, праздники, факты, люди
Видео

В ежедневных выпусках программы «Этот день в истории» рассказываем о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

Дагеротипия — так называли процесс фотосъемки в 1839 году. Первые изображение передавались на серебряную пластину. 19 августа был представлен метод получения прототипа фотографии. В честь такого события 12 лет назад учредили праздник — Всемирный день фотографии.

Сегодня свой день рождения отмечает русская тельняшка — она же нательная рубаха. 147 лет назад князь Константин Николаевич Романов подписал указ о введении новой формы. Цвета символично соответствуют Андреевскому флагу.

19 августа вписали в календарь, как Всемирный день гуманитарной помощи. Ежегодно Россия помогает странам ближнего зарубежья преодолевать политические кризисы. Этот день напоминает о важности международного сотрудничества.

О других интересных событиях узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».

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