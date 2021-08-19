«Этот день в истории». Что произошло 19 августа, праздники, факты, люди

В ежедневных выпусках программы «Этот день в истории» рассказываем о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

Дагеротипия — так называли процесс фотосъемки в 1839 году. Первые изображение передавались на серебряную пластину. 19 августа был представлен метод получения прототипа фотографии. В честь такого события 12 лет назад учредили праздник — Всемирный день фотографии.

Сегодня свой день рождения отмечает русская тельняшка — она же нательная рубаха. 147 лет назад князь Константин Николаевич Романов подписал указ о введении новой формы. Цвета символично соответствуют Андреевскому флагу.

19 августа вписали в календарь, как Всемирный день гуманитарной помощи. Ежегодно Россия помогает странам ближнего зарубежья преодолевать политические кризисы. Этот день напоминает о важности международного сотрудничества.

О других интересных событиях узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».