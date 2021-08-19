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МВФ прерывает финансовую помощь Афганистану после падения правительства
Весь мир
МВФ прерывает финансовую помощь Афганистану после падения правительства
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Кабул, 19 августа. Международный валютный фонд (МВФ) заморозил транш в 400 миллионов долларов, предназначенных для Афганистана. Регулярная финансовая помощь республике прервана в связи с неопределенностью статуса ее руководства.

«В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясное понимание относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ», — заявили в фонде.

Официальное правительство республики пало 15 августа, когда стало известно о сложении полномочий с президента Ашрафа Гани и формировании переходного правительства, должного подготовить передачу власти «Талибану»1 (запрещен в России). К тому моменту радикальные исламисты овладели большей частью территории страны и вплотную подошли к Кабулу. Город оказался взят бескровно, однако сразу же после этого началась паника: тысячи афганцев стали стекаться к аэропорту, желая во что бы то ни стало покинуть страну.

За годы пребывания войск НАТО на своей территории Афганистан оказался в зависимости от международной финансовой помощи. Так, к 2021 году около 80% бюджета государства «наполнялись» именно за счет зарубежных вливаний. Заблокированный МВФ очередной транш намечался на конец августа.

Помимо этого, свою поддержку стране остановили и Соединенные Штаты. Министерство финансов США остановило отгрузку ящиков с долларами, которые планировалось направить в республику. Вместе с тем Вашингтон заморозил около 9,5 миллиарда долларов на банковских счетах, принадлежавших бывшему афганскому правительству, а глава Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади сообщил, что денежные резервы упали до нуля.

Ввиду критического значения иностранной поддержки для экономики республики, ее пресечение грозит стремительным развитием гуманитарного кризиса. Афганистан и без того на протяжении последних десятилетий находится на грани катастрофы: около половины населения проживает в абсолютной бедности, периодически имеют место случаи голодной смерти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан мвф талибан
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