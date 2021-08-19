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Актер Энтони Маки сыграет главную роль в новой части «Капитана Америки»
Общество
Актер Энтони Маки сыграет главную роль в новой части «Капитана Америки»
Кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат»

Москва, 19 августа. Актер Энтони Маки сыграет главную роль в новой части фильма «Капитан Америка». Пока остается неизвестным, появится ли в картине Крис Эванс.

Энтони Маки сыграл Сэма Уилсона (Сокола) в шести фильмах киновселенной Marvel и в итоге стал вторым Капитаном Америкой. В последних «Мстителях» Капитан Америка — Стив Роджерс — передел свой щит Соколу.

Marvel Studios и режиссер Кевин Файги, снявший «Мстителей», хранят все детали фильма в секрете, пишет Deadline. Нет ясности, будет ли сниматься Себастьян Стэн, который вместе с Маки играл в мини-сериале «Сокол и Зимний солдат» для стримингового сервиса Disney+.

Кинематографисты продолжают работу над фильмом о еще одном персонаже «Мстителей» — Торе. Это будет четвертая картина о герое Криса Хемсворта. Кинолента, получившая название «Тор: Любовь и гром», должна выйти в 2022 году.

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кино сокол Маки капитан америка
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