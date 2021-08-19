Экономист Орлова рассказала о трудностях при планировании госбюджета

Москва, 19 августа. При составлении госбюджета на 2022 год власти оказались перед выбором: увеличить расходы и простимулировать экономику или перейти в режим экономии и сдержать инфляцию.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре «Дискуссии по бюджету 2022 года», который есть в распоряжении РБК, отметила, что предложение Минэкономразвития увеличить бюджетные расходы поставило подготовку закона о бюджете в «необычный контекст». Так, министерство просит увеличить расходный план на 2022-2024 годы на 1,8 трлн рублей.

В пользу смягчения бюджетной политики, по мнению Орловой, играют сразу три фактора: недостаточный экономический рост, положительная динамика бюджетных расходов, а также ускорение инфляции, которое дает стимул к более быстрой индексации соцрасходов бюджета. При этом следствием смягчения бюджетной политики может стать, в свою очередь, ужесточение монетарной политики со стороны Банка России.

Вложения РФ в государственные ценные бумаги США выросли с 3,805 млрд долларов в мае до 4,006 млрд долларов в июне, заявили ранее в американском минфине. Лидером среди держателей американских ценных бумаг по-прежнему остается Япония.