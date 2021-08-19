Шойгу на Т-80 лично протестировал трассу «Танкового биатлона» в Алабино

Москва, 19 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу проехал по трассе для танкового биатлона, лично управляя танком Т-80, сообщили в ведомстве.

Министр проинспектировал готовность площадки к соревнованиям в рамках АрМИ-2021. По итогам проверки Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона и пожелал успехов российским экипажам боевых машин.

Ранее глава оборонного ведомства раскрыл детали подготовки к соревнованиям. Так, армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах, а наблюдателями станут даже представители НАТО. Участникам предстоит состязаться в 33 конкурсах, из которых три — абсолютно новые.