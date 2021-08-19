Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 09:51
09:49
Политика
Премьер Италии намерен созвать саммит «Большой двадцатки» по Афганистану
09:48
Общество
Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые будут постоянно ссориться
09:44
Экономика
Аналитики ВШЭ назвали число неэффективных промышленных компаний регионов РФ
09:44
Происшествия
Росгвардейцы оказали первую помощь получившему ножевое ранение петербуржцу
09:44
Общество
Планета-гигант Юпитер приблизится к Земле 20 августа
09:43
Армия
Противники «Талибана» в Афганистане призвали Запад помочь им оружием
09:43
Политика
Экономист Марунич рассказал об ожиданиях от визита Меркель на Украину
09:40
Общество
Жителей Москвы ожидает похолодание до +19 градусов к выходным
09:39
Общество
Кастинг второго сезона сериала «Территория» стартовал в Прикамье
09:38
Происшествия
Мастерскую по переделке оружия обнаружили в доме пенсионера в Дагестане
Все новости

Шойгу на Т-80 лично протестировал трассу «Танкового биатлона» в Алабино

  /   Обновлено: 19 августа 2021 09:45
Армия
Шойгу на Т-80 лично протестировал трассу «Танкового биатлона» в Алабино
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу проехал по трассе для танкового биатлона, лично управляя танком Т-80, сообщили в ведомстве.

Министр проинспектировал готовность площадки к соревнованиям в рамках АрМИ-2021. По итогам проверки Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона и пожелал успехов российским экипажам боевых машин.

Ранее глава оборонного ведомства раскрыл детали подготовки к соревнованиям. Так, армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах, а наблюдателями станут даже представители НАТО. Участникам предстоит состязаться в 33 конкурсах, из которых три — абсолютно новые.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу на Т-80 лично протестировал трассу «Танкового биатлона» в Алабино
минобороны рф шойгу арми-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru