В РФС подтвердили уход Безуглова, Бутовского и Савина из сборной России

Москва, 19 августа. Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе членов медицинского штаба сборной России Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также генерального менеджера Евгения Савина.

В РФС выразили благодарность специалистам за проделанную работу и пожелали успехов в дальнейшем, передает RT.

Безуглов работал в сборной России в течение девяти лет — с 2012 года, специалист 30 июля возглавил медицинский штаб столичного ЦСКА. Бутовский работал в национальной команде с 2014 года.

Сборная России под руководством нового тренера Валерия Карпина сыграет в «Лужниках» против команды Хорватии, 4 сентября в гостях встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.