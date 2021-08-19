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В РФС подтвердили уход Безуглова, Бутовского и Савина из сборной России
Спорт
В РФС подтвердили уход Безуглова, Бутовского и Савина из сборной России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 августа. Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе членов медицинского штаба сборной России Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также генерального менеджера Евгения Савина.

В РФС выразили благодарность специалистам за проделанную работу и пожелали успехов в дальнейшем, передает RT.

Безуглов работал в сборной России в течение девяти лет — с 2012 года, специалист 30 июля возглавил медицинский штаб столичного ЦСКА. Бутовский работал в национальной команде с 2014 года.

Сборная России под руководством нового тренера Валерия Карпина сыграет в «Лужниках» против команды Хорватии, 4 сентября в гостях встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

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футбол рфс безуглов савин
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