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Художественные работы Сергея Шойгу выставят в Казанском кремле
Общество
Художественные работы Сергея Шойгу выставят в Казанском кремле
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Казань, 19 августа. Выставка творческих работ главы Министерства обороны России Сергея Шойгу впервые откроется в Национальной художественной галерее в «Хазине» в Казанском кремле.

Выставка получила название «Творчество ради жизни» и открывается для посетителей 21 августа. Все желающие смогут ознакомиться с сотней произведений министра. На выставке будут представлены картины и географические рисунки с прекрасными видами Сибири.

«Посетители смогут увидеть 100 произведений: 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Часть экспонатов в следующем году будет продана на аукционе, а вырученные средства будут пожертвованы на помощь тяжелобольным детям», — рассказали в Русском географическом обществе (РГО), которое возглавляет Шойгу.

На официальной церемонии открытия выставки будут присутствовать президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО, академик РАН Николай Касимов.

Открытие будет сопровождаться чтением литературных рассказов Шойгу в исполнении известных актеров театра и кино. Выставка проработает в галерее до 12 сентября.

Ранее стало известно об открытии уникальной выставки во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Экспозиция называется «Александр Невский: легенда о святом» и посвящена 800-летию российского князя.

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