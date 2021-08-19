ГКЧП совершил попытку госпереворота ровно 30 лет назад

Москва, 19 августа. Государственный комитет по чрезвычайному положению попытался отстранить президента СССР Михаила Горбачева от власти ровно 30 лет назад. День вошел в историю как августовский путч.

Ряд высокопоставленных чиновников Советского Союза в ночь с 18 на 19 августа 1991 года создали ГКЧП. Представители высшего руководства страны попытались захватить власть с вводом войск в крупные города. В Москву вошли около 4 тысяч военнослужащих, 362 танка и другие единицы спецтехники.

Президент РСФСР Борис Ельцин со сторонниками вышел защищать Белый дом. Политик стоял на танке и зачитывал «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия путчистов «антиконституционным переворотом». Бывший вице-президент РФ Александр Руцкой в беседе с РИА Новости заявил, что это был не путч, а попытка сохранить СССР.

Горбачев ранее возложил ответственность за развал Советского Союза на путчистов. Экс-президент СССР назвал их действия авантюрой.