ЦИК отказался от цифровых участков на осенних выборах в Госдуму

Москва, 19 августа. Центральная избирательная комиссия отказалась от участков, на которых россияне могли бы голосовать, находясь за пределами своего избирательного округа.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, сейчас в российской столице действует 32 таких участка, передает «Коммерсантъ».

«Применение экспериментальных комплексов цифрового избирательного участка в единый день голосования 19 сентября 2021 года федеральным законодательством не предусмотрено. ЦИК России изучает вопрос дальнейшего применения указанных комплексов», — сообщил он.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что США пытаются продвинуть своих агентов влияния в российскую власть. По его словам, попытки повлиять на выборы в стране оказывает «целый легион» американских политтехнологов и неправительственных организаций.