Смертельное ДТП унесло жизни трех человек в Амурской области

Благовещенск, 19 августа. Авария произошла на автодороге Благовещенск — Бибиково. В результате погибли три человека и еще пять пострадали.

По данным регионального УМВД России, 23-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail. В результате юный россиянин и двое его пассажиров скончались на месте.

Водитель машины Nissan X-Trail и находившееся в его салоне пассажиры были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами. Позднее выяснилось, что у виновника аварии не было прав.

Ранее два попутных грузовика и легковушка Toyota Camry, которую зажало между ними, столкнулись в Новосибирской области. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщал сайт 360tv.ru.