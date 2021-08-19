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Смертельное ДТП унесло жизни трех человек в Амурской области

  /   Обновлено: 19 августа 2021 09:28
Происшествия
Смертельное ДТП унесло жизни трех человек в Амурской области
pixabay.com

Благовещенск, 19 августа. Авария произошла на автодороге Благовещенск — Бибиково. В результате погибли три человека и еще пять пострадали.

По данным регионального УМВД России, 23-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail. В результате юный россиянин и двое его пассажиров скончались на месте.

Водитель машины Nissan X-Trail и находившееся в его салоне пассажиры были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами. Позднее выяснилось, что у виновника аварии не было прав.

Ранее два попутных грузовика и легковушка Toyota Camry, которую зажало между ними, столкнулись в Новосибирской области. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщал сайт 360tv.ru.

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дтп смерть благовещенск
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