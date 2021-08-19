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Юморист Игорь Маменко раскрыл подробности отношений со Светланой Рожковой
Шоу-бизнес
Юморист Игорь Маменко раскрыл подробности отношений со Светланой Рожковой
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 19 августа. Юморист Игорь Маменко раскрыл свои отношения с партнершей по дуэту, артисткой Светланой Рожковой. Подробности он рассказал в эфире шоу «Судьба человека».

Артист признался, что у него «всегда была творческая влюбленность» с Рожковой. Партнерша ему нравилась и как актриса, и как женщина. Но Маменко уважал супруга знаменитости Юрия Евдокунина, с которым она счастлива в браке несколько лет.

«Поэтому никаких поползновений с моей стороны, конечно, не было», — констатировал 60-летний артист.

Светлана Рожкова в студии программы Бориса Корчевникова рассказала забавный случай. Поклонники юмористического дуэта не раз выдавали звезду эстрады замуж за Маменко.

«Я один раз улетала на гастроли и сидела в зале ожидания. И женщина-поклонница вдруг говорит мне: «Я жду, когда ваш муж подойдет к вам». И вдруг пришел мой супруг Юра. Поклонница мне говорит: «А вы разве не за Маменко замужем?» Я ей ответила, что, конечно, же нет», — добавила Рожкова.

Несколько лет назад у Светланы Рожковой обнаружили страшное заболевание — цирроз печени в предпоследней стадии. Артистка подчеркнула, что практические не употребляла алкоголь, поэтому ее заболевание не связано со спиртным. Состояние звезды осложняется аутоиммунным заболеванием.

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