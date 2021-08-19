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Почты участников «Умного голосования» Навального оказались в открытом доступе

  /   Обновлено: 19 августа 2021 09:34
Происшествия
Почты участников «Умного голосования» Навального оказались в открытом доступе
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Москва, 19 августа. Неизвестные взломали сайт проекта Алексея Навального и завладели данными тех, кто зарегистрировался на нем. В результате хакеры пустили в открытый доступ 2,2 миллиона почт.

Об утечке сообщается в Telegram-канале Data1eaks | Утечки баз данных. По данным, теперь ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) предстоит ответить за произошедшее. В настоящее время представители фонда не комментировали очередной слив.

Ранее стало известно, что команда осужденного Алексея Навального на сайте проекта «Умное голосование» призывает сторонников указать актуальные адреса проживания, несмотря на систематические утечки личных данных пользователей с этого ресурса.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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