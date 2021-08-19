Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 09:50
09:48
Общество
Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые будут постоянно ссориться
09:44
Экономика
Аналитики ВШЭ назвали число неэффективных промышленных компаний регионов РФ
09:44
Происшествия
Росгвардейцы оказали первую помощь получившему ножевое ранение петербуржцу
09:44
Общество
Планета-гигант Юпитер приблизится к Земле 20 августа
09:43
Армия
Противники «Талибана» в Афганистане призвали Запад помочь им оружием
09:43
Политика
Экономист Марунич рассказал об ожиданиях от визита Меркель на Украину
09:40
Общество
Жителей Москвы ожидает похолодание до +19 градусов к выходным
09:39
Общество
Кастинг второго сезона сериала «Территория» стартовал в Прикамье
09:38
Происшествия
Мастерскую по переделке оружия обнаружили в доме пенсионера в Дагестане
09:38
Общество
Актер Энтони Маки сыграет главную роль в новой части «Капитана Америки»
Все новости

Президент Армении подписал указ о назначении Арарата Мирзояна главой МИД

  /   Обновлено: 19 августа 2021 09:30
Политика
Президент Армении подписал указ о назначении Арарата Мирзояна главой МИД
Global Look Press  /  Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Ереван, 19 августа. Бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян стал новым министром иностранных дел государства.

Президент Армен Саркисян подписал соответствующий указ. О назначении рассказали в пресс-службе аппарата главы государства.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Арарата Мирзояна министром иностранных дел», — гласит сообщение.

Ранее в качестве нового спикера парламента Армении был избран Ален Симонян. Поздравления политику направил депутат Госдумы Вячеслав Володин. Он пожелал иностранному коллеге успехов в работе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президент Армении подписал указ о назначении Арарата Мирзояна главой МИД
Армения саркисян мирзоян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru