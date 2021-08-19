Президент Армении подписал указ о назначении Арарата Мирзояна главой МИД

Ереван, 19 августа. Бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян стал новым министром иностранных дел государства.
Президент Армен Саркисян подписал соответствующий указ. О назначении рассказали в пресс-службе аппарата главы государства.
«Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Арарата Мирзояна министром иностранных дел», — гласит сообщение.
Ранее в качестве нового спикера парламента Армении был избран Ален Симонян. Поздравления политику направил депутат Госдумы Вячеслав Володин. Он пожелал иностранному коллеге успехов в работе.