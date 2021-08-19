В «Адмирале» объяснили, почему перед хоккеистами не погашены долги

Владивосток, 19 августа. Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан рассказал, когда владивостокский клуб рассчитается с игроками, и объяснил, почему этого до сегодняшнего дня не сделано.

По его словам, руководство клуба уже закрыло одну часть долгов, что касается второй, — в ближайшей перспективе, поскольку есть некоторые детали.

«Дело в том, что мы перекупили долг у старой организации. Чтобы возместить все игрокам, заключается определенный договор, подписываются соглашения. Как только от хоккеистов придут оригинальные официальные подписанные документы, мы сразу оплатим вторую часть задолженности», — подчеркнул Ан, отметив, что этот вопрос практически закрыт.

Как уточнил генеральный директор «Адмирала», руководство следит за ситуацией, сообщает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с сезона-2022/2023 смогут заполнять зарплатную ведомость на 1 млн долларов больше, чем было ранее.