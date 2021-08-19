Почему Россия — сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)

В четверг, 19 августа, в Москве стартовал Чемпионат мира по пляжному футболу. В этом виде спорта Россия является сильнейшим игроком — начиная с 2011 года наша сборная только один раз осталась без медалей, уступив в отборочном цикле-2017 полякам. На четырех других турнирах у наших — два титула (2011, 2013) и две бронзы (2015, 2019).

Почему в пляжном футболе Россия сильна, а в традиционном — нет? Как на муниципальном уровне можно развивать детский футбол и воспитывать будущих чемпионов? Что может сделать государство для детей с особенностями развития?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:

Владимир Сенчук , начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга;

, начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга; Юрий Родченков , российский футболист, экс-нападающий «Зенита»;

, российский футболист, экс-нападающий «Зенита»; Антон Соловьев, организатор детского футбольного турнира, директор ЦФКСиЗ Фрунзенского района, заместитель председателя Совета директоров ЦФКСиЗ Санкт-Петербурга.

Пресс-конференция состоится в четверг, 19 августа, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55