Какие яйца лучше: коричневые или белые

Москва, 19 августа. Любой гурман, уважающий блюда из куриных яиц, наверняка задумывался, отличаются ли коричневые куриные яйца по вкусу и химическому составу от белых. Существует предположение, что коричневые яйца — деревенские и несут их исключительно сермяжные куры, а в производстве используются лишь традиционные методы. Очевидно, что такие яйца в разы полезнее. А белые — снесены городскими курицами, которые даже нестись не умеют и взращены на ГМО и помоях.

Но профессиональные птицеводы наперекор говорят, что это не так, и просто смеются в ответ.

«Нет, отличие белых и коричневых яиц заключается в их окраске. Все», — отвечают специалисты.

На самом деле коричневые яйца несут куры с темными перьями и красным гребешком, а белые — курицы-блондинки. Так что никакого секрета тут нет. Вкус у яиц разного цвета абсолютно одинаков. На него влияет лишь корм, которым угощают наседок.

Даже скорлупа у яиц разного цвета одной и той же толщины, ее прочность зависит лишь от возраста курицы: молодые курочки несут яйца покрепче.

Но что насчет ценовой политики? Многие скажут, что коричневые яйца дороже, чем белые. Это так, но суть лишь в том, что черные куры крупнее, и корма на них требуется в разы больше. Миф о превосходстве коричневых яиц над белыми распространен не только у нас, но и в Европе, а также в США.

Ранее сообщалось, что Ростовстат зафиксировал подорожание продуктов питания.