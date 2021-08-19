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О чем в Москве будут говорить Ангела Меркель и Владимир Путин

  /   Обновлено: 19 августа 2021 09:28
Политика
О чем в Москве будут говорить Ангела Меркель и Владимир Путин
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече 20 августа обсудят ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Какие решения могут быть приняты по итогам этой встречи? Сделают ли стороны публичные заявления по Афганистану? Когда будет достроен «Северный поток — 2» и на каких условиях он начнет работу? Кто придет к власти в Германии по итогам осенних выборов и как это повлияет на отношения с Россией?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Эфир состоится в четверг, 19 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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