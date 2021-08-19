Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече 20 августа обсудят ситуацию в Афганистане, на Украине и в Белоруссии, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Какие решения могут быть приняты по итогам этой встречи? Сделают ли стороны публичные заявления по Афганистану? Когда будет достроен «Северный поток — 2» и на каких условиях он начнет работу? Кто придет к власти в Германии по итогам осенних выборов и как это повлияет на отношения с Россией?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Эфир состоится в четверг, 19 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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