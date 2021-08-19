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Банк России зафиксировал замедление роста цен на продукты
Экономика
Банк России зафиксировал замедление роста цен на продукты
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 19 августа. Рост цен на продовольствие в большинстве субъектов РФ замедлился в июле, говорится в пресс-релизе Центробанка. При этом почти повсеместно росли цены на непродовольственные товары.

Годовая инфляция, по данным регулятора, замедлилась на 0,04 процентного пункта и достигла 6,46%. Число субъектов с ускорением и замедлением данного показателя было практически равным. Ключевой вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов страны внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты.

«Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов», — заявили в Банке России.

Пандемия коронавируса спровоцировала очень серьезное изменение цен во всем мире, заявил ранее директор образовательного направления «Экономика» СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев. Объясняется такая тенденция сокращением производства сырьевых товаров.

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Все новости / Экономика / Банк России зафиксировал замедление роста цен на продукты
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