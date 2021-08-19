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Центр им. Гамалеи модифицировал «Спутник V» под дельта-штамм

  /   Обновлено: 19 августа 2021 09:18
Общество
Центр им. Гамалеи модифицировал «Спутник V» под дельта-штамм
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 19 августа. Разработчики вакцины против коронавирусной инфекции в Центре им. Гамалеи создали модифицированный вариант препарата «Спутник V» от штамма «Дельта».

Руководитель центра Александр Гинцбург заявил, что в наличии уже имеется сделанная конструкция вакцины. Однако пока рано говорить о степени ее эффективности.

«Спутник V» стал первым зарегистрированным препаратом против COVID-19. Всего в России создано четыре вакцины от этой инфекции.

Как ранее сообщалось, привитые Pfizer могут использовать «Спутник Лайт» для защиты от дельта-штамма. Российская вакцина отлично подойдет в качестве третьего компонента.

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дельта коронавирус Спутник V штамм
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