Следователи не стали возбуждать дело по обращению осужденного за коррупцию Шестуна

Тверь, 19 августа. Экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну отказали в возбуждении уголовного дела по факту заявления о его избиении. СК назначил дополнительную проверку.

Следственный комитет решил, что состава преступления в действиях сотрудников УФСИН нет. В настоящее время по жалобе проводится дополнительная проверка, в том числе исследуются обращения Шестуна и его адвоката.

Ранее УФСИН по Тверской области сообщило, что информация об избиении Александра Шестуна в больнице не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники медучреждения в Торжке не применяли физическую силу. Это подтверждают видеозаписи, добавили во ФСИН.