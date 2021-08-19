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Следователи не стали возбуждать дело по обращению осужденного за коррупцию Шестуна
Происшествия
Следователи не стали возбуждать дело по обращению осужденного за коррупцию Шестуна
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Тверь, 19 августа. Экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну отказали в возбуждении уголовного дела по факту заявления о его избиении. СК назначил дополнительную проверку.

Следственный комитет решил, что состава преступления в действиях сотрудников УФСИН нет. В настоящее время по жалобе проводится дополнительная проверка, в том числе исследуются обращения Шестуна и его адвоката.

Ранее УФСИН по Тверской области сообщило, что информация об избиении Александра Шестуна в больнице не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники медучреждения в Торжке не применяли физическую силу. Это подтверждают видеозаписи, добавили во ФСИН.

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уголовное дело избиение шестун
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