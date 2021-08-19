Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Москва, 19 августа. Национальная валюта США поднялась к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличилась на 12 копеек и составила 73,94 рубля. Биржевой курс европейской валюты опустился на пять копеек, до 86,42 рубля.

Поддержку российской валюте в сентябре этого года смогут оказывать особенности летнего отпускного сезона – 2021 — минимум поездок за границу ограничивает спрос на валюту со стороны населения. На это указал старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.