Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 09:49
09:49
Политика
Премьер Италии намерен созвать саммит «Большой двадцатки» по Афганистану
09:48
Общество
Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые будут постоянно ссориться
09:44
Экономика
Аналитики ВШЭ назвали число неэффективных промышленных компаний регионов РФ
09:44
Происшествия
Росгвардейцы оказали первую помощь получившему ножевое ранение петербуржцу
09:44
Общество
Планета-гигант Юпитер приблизится к Земле 20 августа
09:43
Армия
Противники «Талибана» в Афганистане призвали Запад помочь им оружием
09:43
Политика
Экономист Марунич рассказал об ожиданиях от визита Меркель на Украину
09:40
Общество
Жителей Москвы ожидает похолодание до +19 градусов к выходным
09:39
Общество
Кастинг второго сезона сериала «Территория» стартовал в Прикамье
09:38
Происшествия
Мастерскую по переделке оружия обнаружили в доме пенсионера в Дагестане
Все новости

Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

  /   Обновлено: 19 августа 2021 09:06
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
pixabay.com/PD

Москва, 19 августа. Национальная валюта США поднялась к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличилась на 12 копеек и составила 73,94 рубля. Биржевой курс европейской валюты опустился на пять копеек, до 86,42 рубля.

Поддержку российской валюте в сентябре этого года смогут оказывать особенности летнего отпускного сезона – 2021 — минимум поездок за границу ограничивает спрос на валюту со стороны населения. На это указал старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
валюта торги мосбиржа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru