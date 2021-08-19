Инфекционист Горелов объяснил наличие вакцины и отсутствие лекарства от коронавируса

Москва, 19 августа. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, почему вакцина от коронавируса создана, а лекарство нет.

Фармацевтические компании не сразу переключились на разработку лекарства от COVID-19, полагая, что это сезонная инфекция. Впрочем, работы по созданию препарата, по словам Горелова, уже идут.

«Помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — сказал РИА Новости специалист.

Разработка лекарства занимает более длительное время и требует огромных средств, указал инфекционист. Он напомнил, что есть другие инфекции, против которых есть вакцины, но нет лекарства. Речь идет о кори и бешенстве.

Российские ученые ранее открыли пробиотики, которые способны убить коронавирус. Микроорганизмы можно будет использовать и для профилактики болезни.