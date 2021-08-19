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Ветеран «Вымпела» поделился воспоминаниями о спасении похищенного ученого
Армия
Ветеран «Вымпела» поделился воспоминаниями о спасении похищенного ученого
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 августа. Однажды подразделению специального назначения «Вымпел» довелось освобождать похищенного в Западной Европе ученого, рассказал президент ассоциации ветеранов группы «Вымпел» Валерий.

Правительство некой страны очень хотело переманить видного научного деятеля на свою сторону, однако убедить патриотически настроенного ученого посулами не удалось, он не шел и на сговор. Поэтому было принято решение обманным путем, под разными предлогами, вывезти мужчину в одну страну, из которой его собрались перевезти в другое государство.

«С нашей стороны удалось сделать так, чтобы этот ученый из рук похитителей исчез. Как будто его там у них и не было», — заявил Попов в беседе с РИА Новости.

Также Попов призвал США не думать, что они так уж хорошо защищены. Пройти по стране было несложно, во многих западноевропейских странах бойцы спецподразделения «работали и создавали свои позиции», подчеркнул ветеран.

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ученый спасение вымпел
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