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Арктические войска получат новейший миномет на гусеничном ходу
Армия
Арктические войска получат новейший миномет на гусеничном ходу
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 19 августа. Минобороны РФ ведет опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета на гусеничном ходу. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Михаил Осыко.

Сегодня завершены работы по созданию семейства арктических технических служб тыла. В то же время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета. Машину разрабатывают на базе двухзвенного гусеничного транспортера, гусеничного легкобронированного снегоболотоходного транспортера ДТ-БТР и ремонтно-эвакуационной гусеничной двухзвенной машины РЭМ-ГД.

Осыко отметил, что войска в Арктике не нуждаются в перевооружении боевой техникой, но нужно дополнять штат спецтехникой. Ведется активная закупка автомобильного транспорта: снегоходы с отапливаемой кабиной, автомобили семейства «Мустанг» на базе «Камаза» и семейства «Мотовоз-1» на базе «Урала».

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