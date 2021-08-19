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«Я больше ничего не хочу»: Земфира отказалась давать онлайн-концерты
Шоу-бизнес
«Я больше ничего не хочу»: Земфира отказалась давать онлайн-концерты
instagram.com  /  @zemfiralive

Москва, 19 августа. Певица Земфира заявила, что не готова оплачивать площадку, звук, свет, репетиции ради двух сознательных слушателей и «двадцати пиратов».

По мнению артистки, пандемия ударила по всем людям, но профессию музыканта она попросту уничтожила. Происходящее Земфира назвала «темными временами», поскольку потерянные билеты, по словам Земфиры, ничто в сравнении с потерянной профессией.

«Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. Предлагающие мне сыграть онлайн. За чей счет, господа? Площадка, звук, свет, репетиции — все это оплачиваю я», — сказала она в сторис Instagram.

Такие слова прозвучали на фоне отмены концерта в Испании, где мероприятие сорвалось из-за коронавирусных ограничений. Певица устала работать вхолостую после массы усилий, чтобы собрать и организовать достойное выступление, которое в итоге отменяется.

Этим летом Земфира также поделилась своим отношением к социальным сетям. По ее мнению, главная проблема — отсутствие дистанции во время онлайн-общения.

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земфира концерт онлайн
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