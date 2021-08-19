Нужна ли уголовная ответственность за искажение исторической правды

Тиражирование ложной информации об истории России стало удобным инструментом пропагандистской войны. Западные СМИ и их боты в соцсетях, к примеру, активно распространяют ложь о двух миллионах изнасилованных советскими солдатами немок в 1945 году, хотя в реальности немок и итальянок насиловали как раз американские и марокканские солдаты. Такого рода лжи стало так много в Сети, что российскому парламенту пришлось принять закон об ответственности за подобные выдумки и их тиражирование. Однако, когда правоохранителями предпринимаются попытки привлечь лжецов к ответственности, раздаются возмущенные крики правозащитников.

Нужно ли наказывать лжецов за распространение лжи? Что такое историческая правда и как отличить ее от исторических мифов? Не лишат ли новые законы историков права на дискуссию, уместную в любом научном сообществе? Оправданы ли запреты на тиражирование портретов Гитлера и других военных преступников?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответят:

Анастасия Павлова , специалист по работе с молодежью отдела по увековечению памяти о погибших при защите отечества СПб ГБУ «Дзержинец»;

, специалист по работе с молодежью отдела по увековечению памяти о погибших при защите отечества СПб ГБУ «Дзержинец»; Виктор Юхневич , командир поискового отряда «Альбатрос», заведующий подростково-молодежным клубом «Юпитер»;

, командир поискового отряда «Альбатрос», заведующий подростково-молодежным клубом «Юпитер»; Артем Соловьев , директор Центра патриотического воспитания молодежи «Родина» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;

, директор Центра патриотического воспитания молодежи «Родина» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; Андрей Бакулин, боец военно-исторического клуба «Патриот».

Пресс-конференция состоится в четверг, 18 августа, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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