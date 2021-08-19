Госиспытания новейших БТР и БМП на платформе «Бумеранг» начались в России

Москва, 19 августа. Государственные испытания бронетранспортера (БТР) К-16 и колесной боевой машины пехоты (БМП) К-17, созданных на платформе «Бумеранг», уже начались, заявил член ВПК Михаил Осыко.

Опытно-промышленная партия БТР и БМП на платформе «Бумеранг» должна появиться в распоряжении российских военных в ближайшем будущем. На это Осыко указал в беседе с ТАСС в преддверии международного форума «Армия-2021».

Базовое шасси, как отметил член ВПК, может использоваться также для разработки комплексов связи и разведки. К размещению необходимых аппаратных средств располагает хороший внутренний объем.

О преимуществах бронетранспортера «Бумеранг» ранее рассказал глава «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий. Этой машиной, по его словам, можно управлять со смартфона.