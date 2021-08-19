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Госиспытания новейших БТР и БМП на платформе «Бумеранг» начались в России
Армия
Госиспытания новейших БТР и БМП на платформе «Бумеранг» начались в России
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 19 августа. Государственные испытания бронетранспортера (БТР) К-16 и колесной боевой машины пехоты (БМП) К-17, созданных на платформе «Бумеранг», уже начались, заявил член ВПК Михаил Осыко.

Опытно-промышленная партия БТР и БМП на платформе «Бумеранг» должна появиться в распоряжении российских военных в ближайшем будущем. На это Осыко указал в беседе с ТАСС в преддверии международного форума «Армия-2021».

Базовое шасси, как отметил член ВПК, может использоваться также для разработки комплексов связи и разведки. К размещению необходимых аппаратных средств располагает хороший внутренний объем.

О преимуществах бронетранспортера «Бумеранг» ранее рассказал глава «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий. Этой машиной, по его словам, можно управлять со смартфона.

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