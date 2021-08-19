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Экс-депутат Рады Иван Заец предложил построить ракетный щит

  /   Обновлено: 19 августа 2021 08:44
Политика
Экс-депутат Рады Иван Заец предложил построить ракетный щит
wikipedia.org  /  Міністерство оборони України / CC BY 4.0

Киев, 19 августа. Украине нужно построить ракеты для «войны на чужой территории», заявил экс-депутат Верховной рады Иван Заец.

Также следует потребовать от властей страны создать ракетный щит, о чем политик сообщил на своем YouTube-канале. Лучше воевать с противником на его земле, а для этого требуется развивать ракетную технику и информационную сферу.

По его мнению, сейчас у Украины есть все возможности и потенциал для создания системы защиты путем строительства множества ракет. С таким мнением расходится заявление депутата Верховной рады Украины, генерала ВСУ в отставке Вилена Мартиросяна, который в начале июля заявил, что военная мощь России и Украины соотносится в пропорции великана и карлика.

Несмотря на это, в стране проходят военные учения. Подразделения Сил специальных операций ВСУ развернули маневры у границы с Крымом, о чем недавно сообщило минобороны Украины.

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всу ракеты война
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