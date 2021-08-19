Минздрав оценил эффективность масок в борьбе с COVID-19

Москва, 19 августа. Ношение медицинской маски снижает риск заражения респираторными инфекциями, рассказал Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

Коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям, имеющим схожие симптомы: общая слабость, температура, головная боль, першение в горле, сухой кашель и заложенность носа. Вирус распространяется при чихании, кашле и разговоре. Медицинская маска способна защитить человека, который ее носит.

«Вирус сам по себе не летает на крыльях, а передается преимущественно аэрозольным средством через капли, которые значительно крупнее, чем поры в маске, поэтому эффективность средств индивидуальной защиты не вызывает никаких сомнений», — сказал Токарев.

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос. Кроме того, при снятии нужно стараться не касаться поверхностей маски, а влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую.