Глава Южной Карелии призвал разрешить въезд в страну привитым «Спутником V»

Хельсинки, 19 августа. Глава Южной Карелии Юкка Копра думает, что Финляндия отдельно от ЕС должна одобрить вакцину «Спутник V» и разрешить привитым ей россиянам разрешить въезд в страну.

Глава Южной Карелии заявил, что региональные власти хотят скорейшего возвращения движения через границу к уровню до пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, паспорт вакцинации способен стать хорошим инструментом. Он добавил, что Хельсинки могли бы проявить активность в данном вопросе и связаться с Москвой.

Копра считает, что Хельсинки способны проверить надежность и эффективность российского препарата. Россия может предоставить Финляндии недополученную информацию, подчеркнул он.

Депутат Европарламента Гуннар Бек при этом также недавно призвал зарегистрировать «Спутник V» в ЕС. Он предложил одобрить российскую вакцину в ближайшие полгода.