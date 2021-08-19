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Глава Южной Карелии призвал разрешить въезд в страну привитым «Спутником V»

  /   Обновлено: 19 августа 2021 08:39
Политика
Глава Южной Карелии призвал разрешить въезд в страну привитым «Спутником V»
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Хельсинки, 19 августа. Глава Южной Карелии Юкка Копра думает, что Финляндия отдельно от ЕС должна одобрить вакцину «Спутник V» и разрешить привитым ей россиянам разрешить въезд в страну.

Глава Южной Карелии заявил, что региональные власти хотят скорейшего возвращения движения через границу к уровню до пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, паспорт вакцинации способен стать хорошим инструментом. Он добавил, что Хельсинки могли бы проявить активность в данном вопросе и связаться с Москвой.

Копра считает, что Хельсинки способны проверить надежность и эффективность российского препарата. Россия может предоставить Финляндии недополученную информацию, подчеркнул он.

Депутат Европарламента Гуннар Бек при этом также недавно призвал зарегистрировать «Спутник V» в ЕС. Он предложил одобрить российскую вакцину в ближайшие полгода.

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финляндия вакцина пандемия коронавирус COVID-19 Спутник V
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