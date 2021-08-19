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Россиянам разных возрастных групп дали рекомендации по профилактике деменции
Общество
Россиянам разных возрастных групп дали рекомендации по профилактике деменции
freepik.com  /  master1305

Москва, 19 августа. Около 50 миллионов человек в мире сейчас страдают от деменции. Доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала, какие меры профилактики нужны для снижения риска заболевания.

Боголепова поделилась рекомендациями с представителями всех возрастных групп. Молодым людям она посоветовала вести здоровый образ жизни и остерегаться черепно-мозговых травм. Важно также повышать уровень образования. Об этом доктор наук рассказала изданию «Аргументы и Факты».

Люди среднего возраста могут уберечься от деменции, если улучшат качество сна, будут заниматься профилактикой снижения слуха и контролировать гипертонию. Следует, по словам медика, не допускать гиперхолестеринемии.

Пожилые должны бороться с депрессией и избегать социальной изоляции. Физическую активность лучше увеличить.

Британские ученые ранее перечислили первые признаки деменции. К ним относятся проблемы с памятью и трудности с ориентацией в пространстве.

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