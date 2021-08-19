Патрушев: США продолжают попытки повлиять на российские выборы

Москва, 19 августа. США пытаются продвинуть своих агентов влияния в российскую власть. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он заявил в беседе с «Известиями», что попытки повлиять на выборы в России оказывает «целый легион» американских политтехнологов и неправительственных организаций. По его словам, они стремятся нагнетать социальную напряженность в обществе.

Задача вмешательства во внутренние дела Москвы у США сохраняется. По словам Патрушева, в Вашингтоне и без этого много внутренних проблем, в том числе расовые предубеждения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин констатировал крах внешней политики США после вывода войск из Афганистана. Он напомнил о последствиях присутствия американских войск в центральноазиатской стране.