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Треть россиян назвали бедность уважительной причиной для развода
Общество
Треть россиян назвали бедность уважительной причиной для развода
pixabay.com  /  stevepb

Москва, 19 августа. По данным ВЦИОМ, 33% опрошенных россиян могли бы подать на развод с партнером из-за тяжелого финансового положения.

Среди других уважительных причин — взаимное непонимание (его упомянули 15% респондентов), неверность одного из партнеров — 14%, а бытовые проблемы — 10%. Еще 8% опрошенных отметили несходство характеров и склонность одного из супругов к алкоголизму, передает «360».

«Если есть желание сохранить отношения, выход можно найти из любой ситуации», — отметила эксперт.

Если бедность становится критическим моментом в отношениях, то нужно научиться брать на себя ответственность за сделанный выбор, утверждает психолог Марина Гладышева. В этом случае даже возникшая проблема наткнется на понимание — «я зачем-то это выбрал».

При этом считают необходимым официальный разрыв отношений при условии, что семья практически распалась, 27%. А 9% опрошенных убеждены в необходимости сохранить брак в любом случае. Лучшим выходом из любой ситуации развод назвали 5%.

Недавно россиянам напомнили, что делать при первых признаках депрессии. Психологи советуют для начала срочно скорректировать режим сна и рацион.

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