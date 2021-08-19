Режиссер Молочников рассказал о сексе с Варнавой в ресторане фаст-фуда

Москва, 19 августа. Режиссер Александр Молочников раскрыл пикантную подробность интимной жизни со своей возлюбленной Екатериной Варнавой. Он признался, что у них был секс в общественном месте.

Пара стала участницей шоу на Love Radio. Ведущие предложили им сыграть в игру «Было / не было». Один из провокационных вопросов: был ли у них секс в общественном месте. Варнава сходу ответила отрицательно, а ее возлюбленный удивился и сказал «Да», указав на свою спутницу.

Екатерина Варнава сделала удивленные глаза и переспросила. А затем добавила, что Молочников ее с кем-то спутал. И режиссер выложил все карты на стол и напомнил 36-летней артистке, что у них был сексуальный контакт в ресторане фаст-фуда.

«Макдональдс» так-то общественное место», — парировал Александр Молочников.

Звезда Comedy Women и режиссер долгое время скрывали свои отношения. Но случайно попавший их совместный снимок в Сеть заставил рассекретить роман. По словам Варнавы, первую встречу с Молочниковым ей до сих пор неловко вспоминать. Артистка считает, что могла показаться режиссеру ветреной девушкой, но до встречи с 29-летней звездой она считала себя полностью фригидной.