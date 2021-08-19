Психолог Серкин озвучил способы борьбы с синдромом отложенной жизни

Москва, 19 августа. Явление, при котором люди десятилетиями живут в ожидании решающего момента, какого-то светлого будущего, называется синдромом «отложенной жизни».

Изначально доктор психологических наук и профессор Владимир Серкин ввел такое определение, чтобы описать образ мышления россиян, живущих на Дальнем Востоке: они десятилетиями откладывают как решение насущных проблем, так и возможные радости до момента, когда переедут в регион с мягким климатом, купят квартиру, дачу или машину и так далее. Однако такое поведение характерно и для остальных жителей страны и мира.

Причиной тому могут служить установки, сформированные идеологическими и религиозными особенностями, в результате которых стремление перетерпеть неудовлетворяющее, но сносное «сегодня» кажется более важным, чем менять его и делать лучше. В этом случае невроз отложенной жизни предполагает годы или десятилетия пассивного отношения к возникающим проблемам и ущемления себя в чем-либо до определяющего момента.

Чтобы избавиться от такого поведения, психолог советует сосредоточиться на своем «я» и своем теле в частности. Первое, что стоит научиться делать — задавать себе вопрос «я здесь?», и если ответ отрицательный, потому что разумом мы где-то в прекрасном далеко, то приблизьте и осознайте себя в текущем моменте.

Сосредоточьтесь на том, что у вас в голове: на мыслях, голосах и звуках. Не вмешивайтесь, просто наблюдайте за своим разумом в действии. Встретьтесь с «сейчас» и представьте, что дел нет и бежать никуда не нужно. Также психолог советует научиться концентрироваться на ощущении, что это последний миг в вашем теле в том состоянии, в котором сейчас находитесь, будто никакого будущего не существует — ни хорошего, ни плохого.

Недавно психолог напомнила, что следует делать при первых признаках депрессии. Для начала — откорректировать режим дня и рацион.