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Байден заявил о «пандемии непривитых» в США

  /   Обновлено: 19 августа 2021 07:49
Общество
Байден заявил о «пандемии непривитых» в США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 августа. Президент США Джо Байден заявил, что в стране 85 млн человек до сих пор не вакцинированы от COVID-19. По его словам, Соединенные Штаты находятся в состоянии «пандемии непривитых».

В обращении к нации глава государства подчеркнул, что эти американцы имеют право на вакцинацию, но на данный момент подвергаются реальному риску. Практически все отмеченные в США случаи госпитализации с COVID-19 и смерти от этого заболевания по-прежнему приходятся на тех, кто не прошел вакцинацию.

В то же время Байден отметил, что вакцины получают все больше людей. Число новых еженедельных прививок увеличилось более чем на 80% по сравнению с показателем месячной давности, уточнил президент США.

Кроме того, Байден заявил о введении обязательной вакцинации для сотрудников домов престарелых, которые работают по программе Medicare. Президент отметил, что в таких заведениях за время пандемии скончались свыше 130 тысяч постояльцев.

Ранее научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что зарегистрированные организацией вакцины защищают от госпитализации и тяжелого течения заболевания при заражении любым из известных штаммов коронавируса. Вакцинация и соблюдение эпидемиологических мер могут замедлить развитие мутационного процесса вируса, подчеркнула специалист.

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